RTS Un 10:55 bis 11:00 Sonstiges Le court du jour Trois minutes pour la science CH 2016-10-03 17:45 Stereo Merken La vulgarisation scientifique sous le signe de la jeunesse et de l'excellence! Dix candidats des universités de Suisse Romande et dix candidats des universités de France voisine relèvent un challenge devant les caméras : présenter de manière simple leur thèse de doctorat en trois minutes chrono. Ils n'hésitent pas à avoir recours à l'humour ou à la métaphore afin d'exprimer l'intérêt de leurs recherches mais surtout de les rendre compréhensible par tous ! Rapprocher le grand public de la science et de la recherche grâce à de jeunes étudiants, tel est l'objectif de cette série. Sacré défi que de rendre intelligible en trois trois minutes les " Mécanismes de régénération des organes chez le poisson zèbre " ou la " Perte de biodiversité par hybridation interspécifique et espèces invasives "? mais ils l'ont fait ! En juin dernier, vingt jeunes chercheurs engagés et enthousiastes sont montés sur la scène de la Salle Soutter (RTS-Genève) pour présenter leur thèse en public. Les dix doctorants romands issus des universités de Neuchâtel, Genève, Lausanne et Fribourg et de l'EPFL ont ainsi fait preuve d'une belle éloquence aux côtés de leurs pairs français. Les instigateurs de cette série, Chantal Bernheim (cheffe des Relations Extérieures RTS), Julien Bagourd (producteur délégué RTS) et Tania Chytil (journaliste RTS), se sont inspirés du concours " Three minute thesis ", lancé en 2008 en Australie. Quatre ans plus tard, les Québécois initient le premier concours francophone avant d'être rejoints par la Belgique, la France, le Maroc, le Burkina-Faso, le Cameroun, le Sénégal et la Suisse. Un exemple parmi d'autres, les fans de textos - nous le sommes presque tous ! - seront particulièrement intéressés par la thèse : " Le bricolage plurilingue dans la communication par texto : interprétation d'une pratique entre affiliation locale et aspiration globale ". Sur la base d'un corpus de plus de 31'000 messages, l'objectif d'Etienne Morel (Université de Neuchâtel) est d'examiner la manière dont les ressources plurilingues sont mobilisées. Y a-t-il des comportements qui apparaissent spécifiques à certains groupes d'individus - Et pour quelles raisons ces pratiques sont-elles en réalité déployées - Originaltitel: Le court du jour