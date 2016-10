Das Erste 20:15 bis 21:45 Drama Böse Wetter - Das Geheimnis der Vergangenheit D 2016 2016-10-03 02:15 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Drei Monate Leben



Mit seltener Freimütigkeit philosophierte Götz George in den vergangenen Jahren öffentlich über das Alter. Immer öfter frage er sich: "Wie lange kannst du das alles noch?" Weniger drehen, mehr vom Leben haben, das war die Devise. Dafür lehnte er auch vielversprechende Projekte ab. Ein Vierteljahr Drehzeit? Zu viel! "Das sind drei Monate Leben, und die fehlen dir am Schluss", sagte er beispielsweise.



Den Bergbau-Baron Friedrich Türnitz in "Böse Wetter" aber, den wollte er unbedingt geben. Ein Thriller-Drama im Bergbau-Milieu rund um den Harz, eine deutsch-deutsche Tragödie auch, die alte Wunden thematisiert und das kollektive Tabuisieren benennt – das war ganz nach seinem Geschmack. Mit einer Rolle, wie er sie liebte: rau, polternd und schwer zu durchschauen. Es sollte sein letzter Film sein. Der Charakterschauspieler starb, für die Öffentlichkeit überraschend, am 19. Juni 2016 im Alter von 77 Jahren – ein Jahr nach dem Dreh.



Duell der Generationen



Am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, feiert "Böse Wetter" nun TV-Premiere. Wie immer sieht der Zuschauer einen scheinbar alterslosen Götz George, dessen Bildschirmpräsenz beeindruckt. Dass dieser Türnitz ein paar Leichen im Keller bzw. im Stollen hat, ahnt man schon nach wenigen Minuten. Und das ist durchaus wörtlich zu nehmen. Einer seiner Arbeiter, der Vater von Leonard (Matthias Koeberlin), kam bei einem Grubenunglück zu DDR-Zeiten ums Leben. Seine Leiche wurde nie gefunden. Leonard will nun die Wahrheit herausfinden. Dabei kommt er Friedrich Türnitz gefährlich nahe.



Götz George topfit in jeder Beziehung



Die Dreharbeiten, teils unter Tage in bedrückend engen Stollen, waren extrem fordernd für die Schauspieler. Doch Götz George beeindruckte alle mit seiner Fitness. Für eine Szene kletterte der damals 76-Jährige auf einen aufgeschütteten Haufen aus Fels-Schutt, zog sich oben durch ein enges Loch. Immer wieder. Schonung, das wollte er nicht. Auch nicht in jener Szene, bei der es zum Schlagabtausch mit Matthias Koeberlin kommt, erinnerte sich Produzent und Co-Autor Michael Gebhart nach dem Tod des großen Schauspielers. George habe seinen jungen Kollegen sogar ermutigt: "Junge, pack doch richtig zu! Es muss doch echt aussehen!" Es sieht echt aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matthias Koeberlin (Leonard Gehra) Götz George (Friedrich Türnitz) Catherine Bode (Kathrin Renneberg) Gudrun Landgrebe (Ilona Gehra) Liane Forestieri (Nina Bastian) Joachim Nimtz (Herder) Alexandra von Schwerin (Susanne Türnitz) Originaltitel: Böse Wetter - Das Geheimnis der Vergangenheit Regie: Johannes Grieser Drehbuch: Nicholas Hause, Michael Gebhart Kamera: Anton Klima Musik: Jens Langbein, Robert Schulte-Hemming Altersempfehlung: ab 6

