Das Erste 18:30 bis 20:00 Melodram Die lange Welle hinterm Kiel A, D 2011 Nach dem gleichnamigen Roman von Pavel Kohout Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die exzentrische Millionärin Margarete Kämmerer (Christiane Hörbiger) geht 1990 in Jakarta an Bord eines luxuriösen Kreuzfahrtschiffes. Es ist die letzte Reise der unheilbar Kranken, sie hat Krebs im Endstadium. Ihr junger Neffe Sigi (Christoph Letkowski) soll nach ihrem Tod die Asche seiner Tante ins Meer streuen - in die lange Welle hinter dem Kiel. Eines Abends weckt in ihr die Stimme eines älteren Herrn am Nachbartisch schmerzhafte Erinnerungen. Die Nachforschungen ihres Neffen bestätigen, dass mit Martin Burian (Mario Adorf) tatsächlich jener Tscheche an Bord ist, der 1945 im Sudetenland viele Deutsche liquidieren ließ - darunter Margaretes erster Mann Sepp Pichler (Michael Steinocher). Um ihren Seelenfrieden zu finden, muss Margarete dessen Mörder richten. Doch Sigi will das Unglück abwenden und weiht Burians Schwiegertochter Sylva (Veronica Ferres) in die Rachepläne seiner Tante ein. Sylva, die von ihrem Mann verlassen wurde und seither Selbstmordgedanken hegt, stellt ihren Schwiegervater zur Rede. Dabei erfährt sie eine ganz andere Version der damaligen Ereignisse: Pichler war ein strammer Nazi, der Burians Bruder auf dem Gewissen hatte. Bei dem Versuch, zwischen den Todfeinden zu vermitteln, kommen Sigi und Sylva einander näher und verbringen die Nacht miteinander. Am nächsten Morgen sind Margarete und Martin spurlos verschwunden. Schuld und Sühne, Liebe und späte Vergebung: Das sind die Themen dieses ungewöhnlichen Melodrams nach dem gleichnamigen Roman des tschechisch-österreichischen Schriftstellers Pavel Kohout. Die "Traumschiff"-Kulisse täuscht eine Idylle vor: Christiane Hörbiger und Mario Adorf spielen zwei erbitterte Todfeinde, die sich im Zuge der Auflösung der politischen Machtblöcke im Jahr 1990 ihrer quälenden Vergangenheit stellen. Die Rolle der Schwiegertochter ist glänzend besetzt mit Veronica Ferres. Christoph Letkowski, der mit dem Überraschungserfolg "Parkour" bekannt wurde, spielt eine weitere Hauptrolle. Nikolaus Leytner, mehrfach ausgezeichnet für "Ein halbes Leben", inszenierte nach dem Buch von Klaus Richter. Gedreht wurde in Wien und Umgebung sowie in Sri Lanka. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mario Adorf (Prof. Martin Burian) Veronica Ferres (Sylva Burian) Christiane Hörbiger (Margarete Kämmerer) Christoph Letkowski (Sigi Klein) Michele Oliveri (Carlo Zeppelini) Carl Achleitner (Franz Navratil) Markus von Lingen (Kapitän Wiederbornen) Originaltitel: Die lange Welle hinterm Kiel Regie: Nikolaus Leytner Drehbuch: Klaus Richter Kamera: Hermann Dunzendorfer Musik: Matthias Weber Altersempfehlung: ab 6

