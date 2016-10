Das Erste 16:35 bis 18:05 Komödie Der Job seines Lebens D 2003 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Äußerlich könnten sie Zwillinge sein. Aber wirklich nur äußerlich: Der arbeitslose, desillusionierte Werkzeugmacher Erwin Strunz (Wolfgang Stumph) und der dynamische, von der Macht berauschte Ministerpräsident Uwe Achimsen (ebenfalls Wolfgang Stumph). Während der Politiker mitsamt Gattin Heide (Katja Riemann) in Kärnten Urlaub macht, sind Erwin und seine Ehefrau Erika (Katharina Thalbach) ihrerseits auf dem Weg in den Urlaub an der Ostsee. Als sie in der Landeshauptstadt kurz Halt machen, verordnet Erika ihrem Gatten einen Gang zum Friseur - mit schwerwiegenden Folgen: Jeder hält ihren Erwin jetzt für den Ministerpräsidenten Achimsen. Ehe der Arbeitslose sich versieht, sitzt er schon in dessen großzügigem Büro und soll Entscheidungen treffen. Mit Hilfe der leicht überforderten Aushilfs-Sekretärin Gundula Sieveking (Deborah Kaufmann) hat er bald den Überblick über seine Aufgaben und konzentriert sich auf das Wesentliche: die Rettung von Arbeitsplätzen. Wer könnte schließlich besser als er wissen, wie frustrierend Arbeitslosigkeit ist! Nicht nur sein plötzliches Engagement für die Rettung der maroden Werft macht seine politischen Freunde und Gegner stutzig; auch sein Privatleben rückt zunehmend in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses: Der "Ministerpräsident" zeigt sich ganz ungeniert mit einer neuen Frau, die natürlich niemand anderes ist als seine Erika. Der Presserummel stört Erwin nicht weiter, aber als aus Berlin die Nachricht kommt, dass er den erkrankten Bundespräsidenten beim Besuch der englischen Queen vertreten soll, beginnt er sich doch zu fragen, wie weit er das Spiel noch treiben kann. Mit leichter Hand und viel Humor inszenierte Rainer Kaufmann die Verwechslungskomödie "Der Job seines Lebens". In der Doppelrolle des Arbeitslosen und des Ministerpräsidenten brilliert der beliebte Schauspieler und Kabarettist Wolfgang Stumph; in weiteren Hauptrollen sind Katharina Thalbach und Katja Riemann zu sehen, die seit ihren ersten Kinoerfolgen "Abgeschminkt" und "Der bewegte Mann" zu einer der bekanntesten deutschen Schauspielerinnen avancierte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wolfgang Stumph (Erwin Strunz / Uwe Achimsen) Katharina Thalbach (Erika Strunz) Katja Riemann (Heide Achimsen) Ingeborg Westphal (Uschi Paschke) Manfred Möck (Reinhard Paschke) Ulrike Krumbiegel (Assistentin) Devid Striesow (Referent Delbrück) Originaltitel: Der Job seines Lebens Regie: Rainer Kaufmann Drehbuch: Claus Tinney Kamera: Klaus Eichhammer Musik: Annette Focks Altersempfehlung: ab 6

