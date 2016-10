Das Erste 11:55 bis 13:20 Unterhaltung Festakt zum Tag der Deutschen Einheit D 2016 Stereo Untertitel Live HDTV Live TV Merken Der offizielle Festakt zum Tag der Deutschen Einheit ist in jedem Jahr einer der zentralen Punkte im Rahmen der Einheits-Feierlichkeiten. Gastgeberland zum 26. Jahrestag der Wiedervereinigung ist Sachsen, Austragungsort die Landeshauptstadt Dresden. Das Erste überträgt den Festakt live ab 11.55 Uhr. Der Erste Chefredakteur des Mitteldeutschen Rundfunks, Stefan Raue, wird durch das Programm führen. In der Semperoper empfängt Ministerpräsident Stanislaw Tillich, der zugleich amtierender Bundesratspräsident ist, rund 1000 hochrangige Vertreter aus Politik und Gesellschaft zum 26. Jahrestag der Deutschen Einheit, unter ihnen auch Bundespräsident Joachim Gauck und Bundeskanzlerin Angela Merkel. Hauptredner ist in diesem Jahr Bundestagspräsident Norbert Lammert. Die Gäste in der Semperoper erwartet zudem ein buntes Programm aus Musik und Tanz, das sich am diesjährigen Motto "Brücken bauen" orientiert. In Google-Kalender eintragen Moderation: Stefan Raue Gäste: Gäste: Stanislaw Tillich (Ministerpräsident), Joachim Gauck (Bundespräsident), Angela Merkel (Bundeskanzlerin), Norbert Lammert (Bundestagspräsident) Originaltitel: Festakt zum Tag der Deutschen Einheit