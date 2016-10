Das Erste 10:30 bis 11:00 Magazin Die Sendung mit der Maus Spezial Zum Türöffnertag 2016 Türöffnertag 2016 - Türen auf bei der Maus D 2016 2016-10-10 08:30 Stereo Untertitel HDTV Merken Als die „Maus“ 40 Jahre alt wurde, hatten die Macher eine Idee: Wie wäre es, wenn sich einen Tag lang die Welt der Erwachsenen für die Kinder öffnen würde? Also wurde nachgefragt bei Museen, Krankenhäusern, Bädern, Planetarien und und und. Kurz gesagt: Jede Menge Türen wurden geöffnet und luden Kinder ein, die Berufswelt kennzulernen. Insgesamt weit mehr als 2000! In diesem Jahr findet der fünfte „Türöffner-Tag“ der „Maus“ statt. Knapp 600 weitere Türen werden geöffnet. Viel Spaß beim Reinsehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Sendung mit der Maus Spezial