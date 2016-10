Das Erste 06:55 bis 08:55 Kinderfilm Till Eulenspiegel D 2014 Stereo Untertitel HDTV Merken Der größten Herausforderung seines Leben stellt sich Till Eulenspiegel, als er gegen den Lübecker Bürgermeister Klaas Wüllenwever antritt, um seine Jugendliebe Kathrin zu befreien. Die wurde in Wüllenwevers Kerker gesperrt und Till ist daran schuld. Verfolgt von den Schergen seines mächtigen Gegners, der die Hanse in einen Krieg und zu neuer Stärke und neuem Ruhm führen will, kümmert Till sich - erst widerwillig, dann zunehmend einverstanden - um Kathrins Tochter Marie und übernimmt damit Verantwortung. Der sprunghafte, spontane Narr tut damit etwas, das er eigentlich scheut wie der Teufel das Weihwasser. Doch am Ende wird ihm sein Einsatz reichlich gelohnt: Kathrin kommt frei, Wüllenwever wird entmachtet, Marie entpuppt sich in einem großen Abenteuer als eine wunderbare Gefährtin, die Till wie eine Tochter liebt. Till verlässt Kathrin und Marie, um wieder durch Deutschland und das halbe Europa zu vagabundieren, mit Witz, Furcht- und Respektlosigkeit, Selbstbewusstsein und Intelligenz die Welt zur Zielscheibe seiner Scherze zu machen. Doch Till wird zurückkehren, immer wieder, zu Kathrin und Marie. Vor der Liebe kann niemand davonlaufen. Nicht einmal der größte Narr der Welt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jacob Matschenz (Till Eulenspiegel) Anna Bederke (Kathrin Lüdinghusen) Jule Hermann (Marie Lüdinghusen) Devid Striesow (Bürgermeister Klaas Wüllenwever) Peter Jordan (Johann Johannsen) Sebastian Kaufmane (Soldat Leo) Katja Danowski (Dana) Originaltitel: Till Eulenspiegel Regie: Christian Theede Drehbuch: Leonier Bongartz, Dieter Bongartz Kamera: Felix Cramer Musik: Peter W. Schmitt Altersempfehlung: ab 6

