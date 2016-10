NDR 04:45 bis 05:15 Magazin buten un binnen | regionalmagazin Extra: Freiheit: Was ist sie uns wert? Zum Tag der Deutschen Einheit: Sondersendung zur Freiheit D 2016 2016-10-04 10:30 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken "Wir sind das Volk!" riefen DDR-Bürgerinnen und -Bürger vor 27 Jahren, die sich für Reise- und Meinungsfreiheit einsetzten. Wenn heute Menschen "Wir sind das Volk" rufen, zählen sie sich zur Pegida-Bewegung, andere sehen die Freiheitsrechte von ihnen angegriffen. Spaltet sich die Gesellschaft? Sind die bisher selbstverständlichen Freiheiten in Gefahr? Inwieweit ist den Menschen die Bedeutung von Freiheit bewusst und sind sie bereit dafür zu streiten? Darüber spricht "buten un binnen" am Tag der Deutschen Einheit mit Philosophie- Professorin Dagmar Borchers. Außerdem kommen geflüchtete Menschen zu Wort, auf welche Freiheiten sie in Deutschland hoffen. Jugendliche berichten, wie sie ihre Freiheit nutzen und wo es ihnen schwerfällt. Politiker schildern, wo persönliche Freiheitsrechte wie Datenschutz beschnitten werden durch Sicherheitsmaßnahmen zur Terrorabwehr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kirsten Rademacher Gäste: Gäste: Dagmar Borchers (Philosophieprofessorin) Originaltitel: buten un binnen