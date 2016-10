NDR 02:45 bis 03:15 Regionales Hallo Niedersachsen Tag der offenen Moschee in Wolfsburg / Tag der Deutschen Einheit im Eichsfeld: Zwei Dörfer feiern die Einheit / Thema der Woche "Plattdeutsch lebt": Platt als Amtssprache / Geiseldrama von Gladbeck: Ein Zeuge erzählt / European Bird Watch Day D 2016 2016-10-04 11:00 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Täglich beobachtet das Regionalmagazin das aktuelle Geschehen in Niedersachsen und berichtet über politische und kulturelle Ereignisse. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jan Starkebaum Originaltitel: Hallo Niedersachsen

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 367 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 167 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 97 Min. The Dark Knight

Actionfilm

ProSieben 01:35 bis 04:05

Seit 92 Min.