Diskussion Anne Will Ungarn will keine Muslime - Wird Islamfeindlichkeit in Europa salonfähig D 2016

Am Sonntag stimmen die Ungarn über die weitere Aufnahme von Flüchtlingen ab. Dabei richtet sich das von Ministerpräsident Viktor Orbán angeschobene Referendum vor allem gegen die Aufnahme von Muslimen. Wird durch diese Politik Islamfeindlichkeit in Europa salonfähig? Und wer trägt Verantwortung für die europaweit zunehmende Ablehnung von Muslimen?

Zu Gast sind:
* Péter Györkös, Botschafter von Ungarn in der Bundesrepublik Deutschland
* Sebastian Kurz (ÖVP), Außen- und Integrationsminister von Österreich
* Lamya Kaddor, islamische Religionslehrerin, hat sich wegen Morddrohungen beurlauben lassen
* Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesvorsitzender
* Cathrin Kahlweit, Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung in Wien

Gäste: Péter Györkös (Botschafter von Ungarn in der Bundesrepublik Deutschland), Sebastian Kurz (ÖVP, Außen- und Integrationsminister von Österreich), Lamya Kaddor (islamische Religionslehrerin, hat sich wegen Morddrohungen beurlauben lassen), Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen, Bundesvorsitzender), Cathrin Kahlweit (Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung in Wien)