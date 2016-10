NDR 18:35 bis 19:30 Magazin DAS! Inkas Küche D 2016 2016-10-03 01:30 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Moderatorin Inka Schneider lädt in einer neuen Folge von "DAS! Inkas Küche" wieder Gäste in ihre Wohnküche zu Talk bei Speis und Trank ein. In dieser Sendung kommen Bestsellerautorin Susanne Fröhlich und Starmoderator Jörg Pilawa vorbei. Neben Talken und gemeinsamen Kochen, bekommt das Publikum auch persönliche Einblicke von der Gastgeberin und ihren Gästen. Und Wohnungsnachbar Jörg Knör, Entertainer und Kabarettist, unterstützt Inka Schneider bei der Zubereitung ihres Menüs. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inka Schneider Gäste: Gäste: Susanne Fröhlich (Bestsellerautorin), Jörg Pilawa (Starmoderator) Originaltitel: DAS! Regie: Antje Althoff