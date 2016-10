NDR 17:00 bis 17:25 Familienserie Neues aus Büttenwarder Schönes Wohnen D 2008 Untertitel 16:9 Live TV Merken Bislang hat Bauer Brakelmann nicht allzu viel Aufmerksamkeit auf die Feinheiten seiner Inneneinrichtung verwendet. Das ändert sich allerdings, als er im Dorfkrug erfährt, dass ein Bauer aus der Gegend sein Anwesen für 800.000 Euro verkauft hat. Brakelmann will sein Haus einmal "frisch durchstreichen" und ebenfalls an einen reichen Städter verkaufen. Doch der Plan scheint zunächst daran zu scheitern, dass Brakelmann niemanden findet, der ihm Geld für Farbe und Pinsel leiht. Dann aber rettet das Sonderangebot eines nahe gelegenen Baumarktes Brakelmanns Idee. Dort nämlich kann man alles haben, muss es aber erst sehr viel später bezahlen. Beflügelt von diesem Angebot und verführt von dem unendlichen Sortiment im Baumarkt weitet Brakelmann nun die Verschönerungsarbeiten an seinem Anwesen aus. Sein Freundfeind Adsche Tönnsen steht ihm dabei zur Seite: gegen Honorar, versteht sich. Doch bald laufen die nicht perfekt koordinierten Arbeiten am Haus Brakelmann aus dem Ruder. Als auch noch technische Mängel das Unterfangen torpedieren, begreift Brakelmann, dass ihm nur noch eine Möglichkeit bleibt, sein Anwesen dauerhaft zu verschönern: das Bauernhaus muss abgefackelt werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jan Fedder (Kurt Brakelmann) Peter-Heinrich Brix (Arthur "Adsche" Tönnsen) Günter Kütemeyer (Waldemar Schönbiehl) Sven Walser (Kuno) Axel Olsson (Shorty) Diana Schulte-Kellinghaus (Redaktion:) Originaltitel: Neues aus Büttenwarder Regie: Guido Pieters, Norbert Eberlein Drehbuch: Norbert Eberlein Kamera: Michael Sigloch Musik: Franz Bartzsch