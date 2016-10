NDR 11:30 bis 13:00 Dokumentation Zwei Meere - Eine Küste D 2015 16:9 Live TV Merken Küstenlandschaften faszinieren die Menschen seit Jahrtausenden. Dort, wo Land und Meer aufeinandertreffen, liegen unzählige spannende und sehenswerte Orte. Diese Dokumentation stellt 24 dieser sehenswerten Orte an Nord- und Ostsee vor. Orte von großer Schönheit, mit ungewöhnlichen Menschen und Bauwerken oder einer einzigartigen Historie. Die Dokumentation folgt der norddeutschen Küste von West nach Ost. Vom westlichsten Punkt, der Insel Borkum nahe der niederländischen Grenze, über das Wattenmeer mit den Halligen zur landschaftlich besonders reizvollen Gegend an der schleswig-holsteinischen und mecklenburgischen Ostsee. Freunde historischer Eisenbahnen kommen ebenso auf ihre Kosten wie Pferdenarren, Fans der Wikingerzeit oder Pflanzenliebhaber, in einem kleinen Gartenjuwel in der Nähe des Stettiner Haffs. Schöne Landschaften, interessante Orte, Menschen mit besonderen Leidenschaften prägen diese Reise durch den Norden. Und natürlich sind die Küstenorte auch schöne Tipps für einen Ausflug oder einen Wochenendtrip. Denn eines haben alle Orte gemeinsam: Es ist nicht weit bis zum Wasser. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Zwei Meere - Eine Küste Regie: Cornelius Kob