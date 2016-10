NDR 07:30 bis 09:00 Liebesfilm Einfach Rosa - Wolken über Kapstadt D 2015 Untertitel HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Rosa und Meral bleibt für eine Hochzeitsvorbereitung in Kapstadt diesmal nur wenig Zeit: In vier Tagen sollen sie eine Traumhochzeit für Rosas Jugendfreund Mark und dessen Verlobte Nandi organisieren. Auf dem prächtigen Anwesen von Brautmutter Jamila wollen sich die Verliebten das Jawort geben. Während Braut und Bräutigam im Rahmen der Vorbereitungen zusehends nervöser werden, verstehen sich Rosa und Mark bestens. Meral beobachtet das beschwingte Miteinander der beiden kritisch. Marks Eltern, die inzwischen eingetroffen sind, sorgen zusätzlich für Unruhe. Sein Vater ist der Luxus von Nandis Familie suspekt, er nervt Brautmutter Jamila mit seiner ewigen Besserwisserei. Das ist seiner Frau mehr als peinlich. Rosa ringt unterdessen mit sich, um ihre Gefühle Mark gegenüber in den Griff zu bekommen, während Meral heimlich mit dem Gedanken spielt, nach Südafrika auszuwandern. Als Brautmutter Jamila obendrein andeutet, dass sie ihre Tochter zukünftig gerne in ihrer Nähe sähe, stößt das auf wenig Gegenliebe bei Mark. Er ahnt nicht, dass Nandi bereits mit einem Job als Ärztin in einem Township liebäugelt. Gibt es da noch mehr, was sie ihm bisher verschwiegen hat? Etwa eine Schwangerschaft? Und was läuft zwischen Mark und Rosa, die sich zusehends näherkommen? Gefährdet Rosa ihr junges Unternehmen, indem sie ihre professionelle Distanz verliert? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexandra Neldel (Rosa) Sara Fazilat (Meral) Janek Rieke (Mark) Pearl Thusi (Nandi) Sandi Schultz (Jamila) Ursela Monn (Inge) Hansjürgen Hürrig (Johann) Originaltitel: Einfach Rosa - Wolken über Kapstadt Regie: Michael Karen Drehbuch: Stefan Kuhlmann Kamera: Felix Poplawsky Musik: Siggi Müller, Jörg Magnus Pfeil