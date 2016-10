ZDF neo 03:05 bis 03:50 Krimiserie SOKO Köln Der Prozess D 2013 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken In Kürze findet in Leipzig der Mordprozess gegen Alex Krüger, den Kölner Präsidenten des Motorradclubs Bullsharks statt. Ihm wird Anstiftung zum Mord an einem Polizisten vorgeworfen. Doch die Beweislage ist dünn, weshalb Matti Wagner undercover bei den Biker-Brüdern in Köln eingeschleust wurde. Er forscht heimlich nach belastendem Material und versucht Toni Ueckenrath, die rechte Hand Krügers, auszuhorchen. Der Einsatz scheint sich auszuzahlen. Toni erteilt ihm überraschend einen ersten Auftrag. Matti soll einem Biker namens Thomas Brandner 100 000 Euro und Proviant besorgen. Brandner hatte zwei Tage zuvor im Auftrag seines inhaftierten Präsidenten einen lästigen Zeugen in München beseitigt und konnte der bayerischen Polizei in letzter Sekunde entkommen. Nach Rücksprache mit dem LKA-Experten Hirtmann besorgt Matti alles und fährt zu Brandners Versteck. Doch dort findet er nur noch die Leiche des flüchtigen Rockers und wird von einem Unbekannten niedergeschlagen. Als die SOKO eintrifft, ist das Geld verschwunden, und Matti muss sich im Krankenhaus behandeln lassen. Karin Reuter hat nun alle Hände voll zu tun. Sie muss Vanessa und Jonas einweihen, die bislang nichts von dem Undercover-Einsatz wussten. Und sie muss den Mord an Thomas Brandner aufklären, bei dem die Spuren nicht nur ins Biker-Milieu, sondern auch zu einem Reisebüro führen, das von Lisbeth Brandner, der Schwester des Toten, geleitet wird. Zudem treten die Münchener SOKO-Kollegen mit der Bitte an sie heran, nach dem Anwalt Paul Korte zu suchen. Der junge Jurist, der im Leipziger Prozess die Nebenklage vertritt, wurde offenbar von Bikern entführt - möglicherweise nach Köln. Während das SOKO-Team Lisbeth Brandner zu dem Toten und seinem Umfeld befragt, holen die Biker Matti überraschend aus dem Krankenhaus. Gegen Karins erklärten Willen und auch, um nicht das Misstrauen der Biker zu erregen, setzt Matti seinen Undercover-Einsatz fort. Jonas stößt derweil auf das Geheimnis des Reisebüros. Hinter der biederen Geschäftsfassade bietet Lisbeth Brandner teure "Traumreisen" mit Prostituierten an - im Auftrag der Bullsharks. Offenbar wollte die Inhaberin nicht länger mitspielen und lag deshalb im Streit mit den Bikern und ihrem Bruder. Als die SOKO bei ihr die verschwundenen 100 000 Euro sicherstellen kann, deutet alles auf ein Familiendrama mit tödlichem Ausgang hin. Doch Lisbeth Brandner streitet den Mord an ihrem Bruder vehement ab, und nicht nur Mattis Leben gerät jetzt in höchste Gefahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sissy Höfferer (Karin Reuter) Pierre Besson (Matti Wagner) Lukas Piloty (Jonas Fischer) Kerstin Landsmann (Vanessa Haas) Thomas Clemens (Dr. Philipp Kraft) Walter Kreye (Jonathan Hirtmann) Sven Martinek (Anton "Toni" Ueckenrath) Originaltitel: SOKO - Der Prozess Regie: Michael Schneider Drehbuch: Sven Poser Kamera: David Schultz Musik: Kai Schoormann

