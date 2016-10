ZDF neo 23:25 bis 00:55 Krimi Das Geheimnis im Moor D 2006 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Im Spreewaldmoor wird eine mumifizierte Leiche gefunden. Dr. Til Desno soll deren Antlitz rekonstruieren. Der Tote ist ein Freund aus Abiturzeiten, der in den Westen getürmt sein soll. Dafür habe er seine Freunde an die Staatssicherheit verraten - darunter auch Til. Aber nun erweist es sich, dass der Freund im Augenblick des Verrats bereits tot war. Tils persönliche Geschichte und die seiner damaligen Freunde muss umgeschrieben werden. Til macht sich auf die Reise - zurück in den Spreewald, zu den Orten seiner Jugend und seiner Geheimnisse. Auf die Suche nach seiner Vergangenheit, seiner Identität, seiner Geschichte. Was mit der Aufklärung eines mysteriösen Mordfalls beginnt, entwickelt sich zu einem Familiendrama, geprägt vom Lebensrhythmus der Spreewaldregion. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sebastian Blomberg (Dr. Til Desno) Anna Loos (Sabrina Hellstein) Kai Scheve (Karsten Hellstein) Claudia Geisler (Dr. Marlene Seefeldt) Christian Redl (Thorsten Krüger) Angela Winkler (Inge Desno) Christian Grashof (Gregor Liebig) Originaltitel: Das Geheimnis im Moor Regie: Kai Wessel Drehbuch: Thomas Kirchner Kamera: Holly Fink Musik: Ralf Wienrich

