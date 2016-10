ZDF neo 14:35 bis 15:50 Märchenfilm Hänsel und Gretel D 2005 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die Geschwister Hänsel und Gretel werden von ihrer Stiefmutter und ihrem Vater im Wald ausgesetzt. Sie kennen weder den Heimweg, noch haben sie etwas Essbares dabei. Angelockt von den süßen Leckereien an den Außenwänden eines Knusperhäuschens, geraten sie in die Gewalt einer bösen Hexe. Dank Gretel können sie entkommen und glücklich zu ihrem Vater zurückkehren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sibylle Canonica (Hexe) Nastassja Hahn (Gretel) Johann Storm (Hänsel) Henning Peker (Vater) Claudia Geisler (Stiefmutter) Christian Habicht (Waldbauer) Originaltitel: Hänsel und Gretel Regie: Anne Wild Drehbuch: Peter Schwindt Kamera: Wojciech Szepel Musik: Mari Boine Altersempfehlung: ab 6