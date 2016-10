Yella fängt noch einmal an, im Westen, wo es Arbeit und Zukunft geben muss. Sie hat Wittenberge hinter sich gelassen, die gescheiterte Ehe, die Insolvenz der Firma ihres Mannes Ben. Sie lernt Philipp kennen, der für eine Private-Equity-Firma arbeitet. Yella bewährt sich als seine Assistentin, und bald wird aus der Zusammenarbeit mehr. Yella wird seine Gefährtin, doch sie kann die Gespenster ihrer Vergangenheit nicht verdrängen. Yella lernt die Welt des Risiko-Kapitals kennen, der gläsernen Büros, der unentwegten Bewegung. Philipp ist aufmerksam, unsentimental, mit einem Ziel vor Augen, einem handfesten Traum, der ein gemeinsamer sein könnte. Unmerklich nistet sich Liebe in ihre Komplizenschaft ein. Doch immer wieder bricht etwas auf, zieht sie etwas zurück zum Ort, den sie verlassen hat, drängen sich Bilder und Stimmen aus der Vergangenheit in ihr neues Leben. Yella will dieses lange erträumte, zum Greifen nahe Leben festhalten. Um jeden Preis. "Yella" ist vom Verband der deutschen Filmkritik (VdFk) am 11. Februar 2008 in Berlin als "Bester Spielfilm" ausgezeichnet worden und für die "Beste Kamera" ging der Preis an Petzolds Kameramann Hans Fromm. In Google-Kalender eintragen