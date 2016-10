ZDF 22:00 bis 00:45 Tragikomödie The Wolf of Wall Street USA 2013 2016-10-04 01:05 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Free-TV Premiere 20 40 60 80 100 Merken Der Film, für den Leonardo Di Caprio eigentlich den Oscar erhalten hätte sollen. New York, 80er-Jahre. Jordan Belfort lässt sich zum Broker ausbilden. Nach dem Börsencrash gründet er seine eigene Firma und verdient Millionen an der Börse, indem er Kunden mit fragwürdigen Methoden windige Aktien andreht. Der für Party-Exzesse berühmte Belfort wird als Finanzgenie gefeiert – bis das FBI seinen illegalen Machenschaften auf die Spur kommt. – Temporeich und authentisch von Martin Scorsese ("Casino") inszeniert, nach wahren Begebenheiten. Ein irrer Trip! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Leonardo DiCaprio (Jordan Belfort) Jonah Hill (Donnie Azoff) Margot Robbie (Naomi Lapaglia) Matthew McConaughey (Mark Hanna) Kyle Chandler (Agent Patrick Denham) Rob Reiner (Max Belfort) Jean Dujardin (Jean-Jacques Saurel) Originaltitel: The Wolf of Wall Street Regie: Martin Scorsese Drehbuch: Terence Winter Kamera: Rodrigo Prieto Altersempfehlung: ab 16

