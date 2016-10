ZDF 07:20 bis 08:35 Trickfilm Ernest & Celestine F, BEL, LUX 2012 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Bär Ernest und Mäusemädchen Celestine sind gemeinsam auf der Flucht vor der Bären- und der Mäusepolizei. Langsam gewinnt die quirlige Waise das Vertrauen des brummigen Einzelgängers. Sie darf in seinem klapprigen Häuschen auf dem Lande unterschlüpfen. Im Laufe des Winters werden aus den Verbündeten Freunde. Doch die Verfolger ruhen nicht. Eine Freundschaft zwischen einem Bären und einer Maus - das darf nicht sein. Die wohlgeordnete Bärenstadt und die unterirdische Mäusewelt sind strikt voneinander abgeschottet. Mäusen und Bären ist kein Kontakt gestattet. Ernest, Außenseiter unter den Bären, und die eigenwillige Celestine, die in der Mäusewelt stets aneckte, haben alle Regeln gebrochen. Mit Herz, Mut und Grips verteidigen die beiden ihre Freundschaft gegen ihre übermächtigen Feinde. Der französische Animationsfilm wurde mehrfach ausgezeichnet - unter anderem mit einem César - und als Bester Animationsfilm für den Oscar 2014 nominiert. Der aquarellierte Stil ist den Buchvorlagen der belgischen Autorin und Illustratorin Gabrielle Vincent (1929 bis 2000) nachempfunden. Das Drehbuch schrieb der renommierte französische Schriftsteller Daniel Pennac. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ernest et Célestine Regie: Stéphane Aubier Drehbuch: Daniel Pennac Musik: Vincent Courtois Altersempfehlung: ab 6