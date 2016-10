ZDFinfo 02:30 bis 03:15 Dokumentation Die SciFi-Story Unendliche Weiten USA, GB 2014 Stereo 16:9 Live TV Merken Was würden wir entdecken, wenn wir das Weltall in seiner ganzen Weite erforschen könnten? Was ist dort draußen? Die Science-Fiction liefert uns darauf viele, spannende Antworten. Ob in "Star Trek", "Star Wars" oder Kubricks "2001: Odyssee im Weltraum" - an Schöpferkraft und Genialität fehlt es nicht. Begeben Sie sich mit uns auf eine Reise in weit entfernte Welten, zu den Sternen und den Aliens, die uns dort womöglich erwarten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Real History Of Science Fiction

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 365 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 165 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 95 Min. The Dark Knight

Actionfilm

ProSieben 01:35 bis 04:05

Seit 90 Min.