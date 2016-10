ZDFinfo 20:15 bis 21:55 Dokumentation Tod eines Internet-Aktivisten Die Aaron Swartz-Story USA 2014 2016-10-10 13:00 Stereo 16:9 Merken "The Internet's Own Boy" erzählt die Geschichte des Internetaktivisten und Wunderkindes der Programmierkunst Aaron Swartz. Überall im Internet hat er seine Fingerabdrücke hinterlassen. Von der Mitarbeit bei der Entwicklung des Web-Feed-Formates RSS bis zu seiner Beteiligung von Reddit - Aaron Swartz war eifrig. Sein Eintreten für soziale Gerechtigkeit und freien Zugang zu Informationen verstrickte ihn in einen juristischen Albtraum - bis zum Suizid. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Internet's Own Boy: The Story of Aaron Swartz Regie: Brian Knappenberger Drehbuch: Brian Knappenberger Kamera: Lincoln Else, Brian Knappenberger, Scott Sinkler Musik: John Dragonetti