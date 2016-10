MTV 12:30 bis 13:25 Dokusoap 16 & Pregnant Courtney USA 2010 Merken "16 and Pregnant" ist eine Dokureihe rund um das kontrovers diskutierte Thema Teenagerschwangerschaft. Jede Episode zeigt 5-7 Monate aus dem Leben eines jungen Mädchens, das mit ganz normalen Teenieproblemen zu kämpfen hat. Und einer Schwangerschaft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 16 and Pregnant