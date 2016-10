Phoenix 14:15 bis 15:30 Reportage DeutschlandTour Europastadt Görlitz D Live TV Merken Phoenix-Reporterin Inge Swolek hat die Europastadt Görlitz besucht. Die östlichste Stadt Deutschlands liegt an der Neiße, die seit 1945 die Grenze zu Polen bildet. Über die Altstadtbrücke gelangt man in wenigen Minuten nach Zgorzelec. Inge Swolek trifft den deutschen und den polnischen Bürgermeister und spricht mit ihnen über das Miteinander und die Probleme in den beiden Städten. Unsere Reporterin hat sich zudem unter die zahlreichen Künstler gemischt, die im Rahmen der Open Air Theaterveranstaltung "Via Thea" die Innenstadt in eine bunte Freilichtbühne verwandeln. Bei der Führung durch die Altstadt erlebt sie nicht nur fünf Jahrhunderte europäischer Architekturgeschichte, sondern auch "Görliwood". So wird Görlitz genannt, seitdem hier zahlreiche internationale Spielfilme wie "Der Vorleser" und "Das Grand Hotel Budapest" gedreht wurden. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: DeutschlandTour