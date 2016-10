TNT Comedy 22:15 bis 22:40 Comedyserie Two and a Half Men Ein Witz mit Urknall USA 2005 16:9 Merken Norma, die betagte und sehr reiche Nachbarin von Charlie, bietet Alan an, ihm ein komplettes Gesundheitszentrum einzurichten - als Gegenleistung für seine Liebesdienste! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith) Holland Taylor (Evelyn Harper) Cloris Leachman (Norma) Glen Walker (Sportkommentator) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Asaad Kelada Drehbuch: Susan Beavers, Jeff Abugov Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman

