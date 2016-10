TNT Comedy 20:15 bis 20:40 Comedyserie 2 Broke Girls Gebrochene Herzen USA 2011 16:9 Merken Als Earl am Valentinstag Sophie sieht, die sich zu diesem Anlass besonders hübsch zurechtgemacht hat, erleidet er wegen ihrer Schönheit einen leichten Herzinfarkt. Caroline und Max verbringen den Abend in der Notaufnahme, wo die Blondine auf einen jungen Arzt trifft, mit dem sie früher ein paar Mal verabredet war. Um Earl ein besseres Krankenzimmer zu verschaffen, setzt sie all ihren Charme ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Jennifer Coolidge (Sophie Kachinsky) Blake Hood (Dr. Shecter) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Ted Wass Drehbuch: David Feeney Kamera: Christian La Fountaine Altersempfehlung: ab 6