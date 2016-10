3sat 03:15 bis 04:35 Komödie Agent Ranjid rettet die Welt D 2012 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der einfältige Inder Ranjid muss dringend Geld auftreiben. Seine Kuh Benytha ist schwer krank, und nur eine teure Operation kann ihr das Leben retten. Doch das ist nicht so einfach. Als einzigen Ausweg sieht er eine Gehaltserhöhung von seinem Chef Süleyman. Allerdings hat dieser als Oberhaupt des ASS ("Ayran Secret Service") überhaupt keine Zeit für seinen fleißigen Putzmann. Denn der holländische Bösewicht Freek van Dyk plant mit einem Handy, das Gehirne manipulieren kann, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Alle anderen Geheimdienste sind bereits ausgeschaltet, so ruht das Schicksal der Welt allein auf den Schultern des ASS. Doch auch dessen "Süperagenten" Sirtakiman und Hakan wurden von van Dyks sexy Helferin Viagra außer Gefecht gesetzt. Wer soll nun die Welt vor dem Untergang bewahren? Als Ranjid, eigentlich aus purer Tollpatschigkeit, gleich mehrere von Süleymans Bodyguards k. o. schlägt, ist dieser überzeugt: Ranjid ist der neue Mann, koste es, was es wolle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kaya Yanar (Agent Ranjid) Rutger Hauer (Freek van Dyk) Birte Glang (Viagra van de Hupen) Gode Benedix (Reppe) Vedat Erincin (Süleyman) Prashant Jaiswal (Gopal) Heinrich Giskes (Polizist) Originaltitel: Agent Ranjid rettet die Welt Regie: Michael Karen Drehbuch: Kaya Yanar , Norman Coester, Dieter Tappert Kamera: Stephan Schuh Musik: Siggi Mueller, Egon Riedel Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 365 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 165 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 95 Min. The Dark Knight

Actionfilm

ProSieben 01:35 bis 04:05

Seit 90 Min.