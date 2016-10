3sat 23:15 bis 00:15 Show Schmitz' Mama D 2013 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Warum sagt Mama immer "Dingens"? Was hat sie mit Hannibal gemeinsam? Und wie nur beendet man ein Telefonat mit ihr? Ralf Schmitz geht für solche und ähnlich knifflige Rätsel auf Lösungssuche. Spätestens, wenn er den Zuschauern Bilder von Mamas schlimmsten Geschenken und Kochversuchen zeigt, wenn er von leicht übergriffigen Umdekorier-Aktionen der eigenen Wohnung erzählt, wird man sich fragen: "Woher kennt Ralf Schmitz eigentlich meine Mutter?!" Comedian Ralf Schmitz liest aus seinem Buch "Schmitz' Mama. Andere haben Probleme, ich hab' Familie" - eine humorvolle Hommage an die Mutter und liebevolle Abrechnung mit der Verwandtschaft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ralf Schmitz Originaltitel: Schmitz' Mama

