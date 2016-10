Horst Schlämmer (Hape Kerkeling), stellvertretender Chefredakteur des Grevenbroicher Tagblatts, ist auf der Suche nach neuen Herausforderungen: Er will in die Politik. Kurz entschlossen gründet er die liberale, konservative und linke "Horst-Schlämmer-Partei" und will Bundeskanzler werden. Und sucht sich für seinen Wahlkampf Unterstützung und Anregungen von Bushido, Jürgen Rüttgers, Claudia Roth, Michael Schuhmacher, Cem Özdemir, Jürgen Drews, Kader Loth und vielen anderen. - Promi-gespickte Sketch-Parade von und mit Hape Kerkelings beliebter Kunstfigur. In Google-Kalender eintragen