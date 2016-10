3sat 10:35 bis 12:00 Komödie Die Jugendstreiche des Knaben Karl D 1977 Untertitel 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Der junge Karl Valentin möchte zu gerne wissen, wie es um seine Zukunft bestellt ist, und befragt auf dem Jahrmarkt eine Wahrsagerin, die ihm eine Karriere als Komiker prophezeit. Die Augen des jungen Karl beginnen zu leuchten, doch sein Vater besteht darauf, dass der Junge beim Schreiner Hallhuber in die Lehre geht. Als der Vater durch einen strengen Gläubiger unter Druck gerät, spielt Karl dem geldgierigen Wucherer einen Streich. Doch damit verbessert er die finanzielle Situation der Familie nicht. Karl nimmt eine Stelle als Trompeter in einem Blasorchester an, doch mit den paar Mark, die er auf diese Weise verdient, hilft er dem Vater auch nicht weiter. Die Rettung kommt durch den Apotheker, der per Aushang demjenigen 600 Mark verspricht, der nach Einnahme von "Dr. Hartungs Mund- und Zahnwasser" trotzdem aus dem Munde riecht. Durch den ordentlichen Verzehr mehrerer Knoblauchzehen hilft Karl dem Vater aus der Patsche. Franz Seitz' Komödie "Die Jugendstreiche des Knaben Karl" basiert auf Sketchen und Texten des bekannten bayerischen Komikers Karl Valentin. Der Auftritt bekannter Volksschauspieler wie Walter Sedlmayr, Eva Maria Meineke, Gustl Bayrhammer, Beppo Brem und Hans Clarin sowie Robert Seidl als jugendlicher Karl Valentin verleiht der liebevoll in Szene gesetzten Hommage Format. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Seidl (Karl Fey) Walter Sedlmayr (Vater Fey) Eva Maria Meineke (Mutter Fey) Gustl Bayrhammer (Hallhuber) Beppo Brem (Feuerwehrhauptmann) Alexander Golling (Kommerzienrat) Otto Bolesch (Apotheker) Originaltitel: Die Jugendstreiche des Knaben Karl Regie: Franz Seitz Drehbuch: Franz Seitz Kamera: Charly Steinberger Musik: Rolf Wilhelm Altersempfehlung: ab 6