ARD alpha 12:30 bis 13:00 Reportage Flüsse der Genüsse: Die Sauer und die Our D, A, F 2010 16:9

Unsere heutige Flussreise entlang Sauer und Our beginnt in den belgischen Ardennen, führt durch Luxemburg und endet an der Mosel in Rheinland-Pfalz. Dabei lernen wir "Bouneschlupp" kennen, das Luxemburger Nationalgericht, erleben Ardenner Zugpferde bei harter Arbeit und genießen wie immer kulinarische Köstlichkeiten aus der Region. Zum Beispiel bei Gourmet-Koch Ronald Streumer. Im feuerfesten Topf - der Cassolette - bereitet er Damwildragout nach Luxemburger Art zu. Und Sternekoch Hans Poppelaars weiht uns in die Geheimnisse einer perfekt zubereiteten Forelle ein. Landschaftlicher Höhepunkt dieser Fluss-Reise ist der Obersauer-Stausee im gleichnamigen Naturpark. An seinen Ufern wächst sogar Pfefferminze, Rohstoff für ein Teegetränk, den "Téi vum Séi" wie man hier sagt. Naturfreunde kommen vor allem im Müllerthal auf ihre Kosten. Die kleine Luxemburger Schweiz, wie das Tal auch genannt wird, ist ein Dorado für Wanderer, Sportler und Pilzsammler wie dem Koch David Albert. Er zeigt, was man mit frischen Waldpilzen so alles machen kann. Dass es sogar Wein von der Sauer gibt, erleben wir kurz vor der Mündung in die Mosel - im Weingut Fürsthof. Dort ist man stolz auf den Elbling von der Sauer. Auch wenn der Wein offiziell Moselwein heißt.

Originaltitel: Flüsse der Genüsse