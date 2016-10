ARD alpha 10:45 bis 11:00 Magazin Anschi, Karl-Heinz & Co. Ein himmlisches Magazin D 16:9 Live TV Merken "Wann räumst du endlich deine Sachen auf?" Anschi steht wutentbrannt mitten in dem Chaos des Dachbodens und wartet auf eine Antwort von Karl-Heinz. Doch der hat jetzt Wichtigeres zu tun: Er will Pfarrer Schießler helfen und herausfinden, wer die riesigen bunten Blumen auf die Kirchenmauer gemalt hat. Während Karl-Heinz sich auf die Spur der Übeltäter begibt, hat Anschi das unordentliche Chaos im Dachboden richtig satt. Kurzerhand teilt sie den Raum in zwei Hälften und schiebt in der Mitte die Möbel zu einer Art Trennwand zusammen. Karl-Heinz traut seinen Augen nicht, als er etwas später die Mauer entdeckt: "Will Anschi jetzt eine Dachboden-DDR errichten?" Wie auch immer, er hat jetzt keine Zeit, sich darum zu kümmern, denn er steht ja kurz davor, das Rätsel um die Blumen auf der Kirchenmauer zu lösen. Unterdessen erklärt Freaky, was es mit Mauern zwischen Menschen auf sich hat und was eigentlich "DDR" bedeutet. Eine gute Weile später hat Karl-Heinz den Fall gelöst, doch plötzlich ist alles ganz anders als vermutet. Und da fällt ihm zu allem Überfluss auch wieder die Mauer zwischen ihm und Anschi ein.... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Anschi, Karl-Heinz & Co.