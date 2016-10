AXN 22:55 bis 23:55 Krimiserie Power Ein Schritt voraus USA 2015 16:9 Merken Auf Lobos wird im Swimming-Pool seines Hotels ein Anschlag verübt. James berichtet Tasha, dass Angela es nicht auf ihn oder Tommy abgesehen hat, sondern auf Lobos. An ihrem "Ort" sammeln Ghost und Tommy in der Zwischenzeit riesige Mengen an Geld, die sie Lobos übergeben wollen. Ghost schmiedet jedoch an einem Plan, dies zu umgehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Omari Hardwick (James 'Ghost' St. Patrick) Lela Loren (Angela Valdes) Naturi Naughton (Tasha St. Patrick) Joseph Sikora (Tommy Egan) Rotimi (Dre) Andy Bean (Greg) David Fumero (Mike Sandoval) Originaltitel: Power Regie: Rob Hardy Drehbuch: Randy Huggins, Courtney Kemp Agboh Kamera: Hernan Otaño Musik: Jeff Russo Altersempfehlung: ab 18

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 229 Min. The Dark Knight

Actionfilm

ProSieben 22:05 bis 01:10

Seit 164 Min. Dredd

SciFi-Film

RTL 23:05 bis 00:55

Seit 104 Min. Springreiten

Pferdesport

Eurosport 23:15 bis 01:30

Seit 94 Min.