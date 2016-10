AXN 14:10 bis 15:10 Actionserie Spooks - Im Visier des MI5 Tödliche Entscheidung GB 2010 16:9 Merken Lucas geht in Tanger an Bord eines Frachters, um den somalischen Terroristen Hussein Abib zu liquidieren. Bevor er seinen Auftrag ausführen kann, wird das Schiff von Abibs Söldnern angegriffen und gekapert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Armitage (Lucas North) Peter Bankole (Hussein Abib) Max Brown (Dimitri Levendis) Peter Firth (Harry Pearce) Sandeep Garcha (Khalida Hall) George Georgiou (Theo (First Mate)) Iain Glen (Vaughan Edwards) Originaltitel: Spooks Regie: Paul Whittington Drehbuch: Jonathan Brackley, Sam Vincent Kamera: Shane Daly Musik: Paul Leonard-Morgan Altersempfehlung: ab 16