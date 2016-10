AXN 10:55 bis 11:45 Krimiserie Rush Familienbande AUS 2010 16:9 Merken Weil Elizabeth in einer Familie voller Junkies und Krimineller lebt, wird ihr auf Anweisung des Jugendamtes ihr frisch geborenes Baby weggenommen und in eine Pflegefamilie gegeben. Ihre Brüder laufen daraufhin Amok und töten einen Polizisten. Tactical Response gelingt es nur, die Brüder zu fassen, indem sie das Baby als Köder verwenden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Rush Altersempfehlung: ab 16