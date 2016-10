AXN 08:30 bis 09:25 Krimiserie Hustle - Unehrlich währt am längsten Ein Schließfach voll Van Gogh GB 2010 16:9 Merken Das Team verabschiedet Albert am Flughafen in den Urlaub und trifft auf dabei zufällig auf "Liability" Finch, einen früheren Weggefährten von Ash. Die beiden teilen eine bewegte Vergangenheit mit vielen erfolgreichen Coups. Finch hat einige Probleme - denn obwohl es ihm gelungen ist, einen kostbaren Van Gogh zu stehlen, ist seine Beute für ihn im Moment unerreichbar in einem Schließfach verschlossen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adrian Lester (Mickey Stone) Robert Glenister (Ash Morgan) Robert Vaughn (Albert Stroller) Rob Jarvis (Eddie) Matt Di Angelo (Sean Kennedy) Kelly Adams (Emma Kennedy) Mark Benton (Finch) Originaltitel: Hustle Regie: Ian B. MacDonald Drehbuch: Tony Jordan Kamera: Tim Fleming Altersempfehlung: ab 16