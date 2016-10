Motorvision.TV 14:35 bis 15:00 Magazin Perfect Ride Wegweisend, Innovativ ; Sportlich D 2013 Stereo 16:9 Merken Audi A1 quattro gegen Renault Clio R.S. - zwei verrückte Kleinwagen im Perfect Ride-Vergleichstest! Im Audi A1 quattro ist ein 1,2 Liter 4-Zylinder-Turbo-Motor mit 256 PS verbaut. Höchstgeschwindigkeit: 245. Renault hat mit dem Clio R.S. aus einem seiner traditionsreichsten Modelle eine kräftige kleine Rennmaschine gemacht: 1.6 Liter 4-Zylinder-Turbo, 200 PS und 225 km/h schnell. Zwei temperamentvolle Racer, bei denen keiner so genau weiß, wo sie hingehören: Auf die Rennstrecke oder in die City. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Perfect Ride