Discovery Channel 18:25 bis 19:15 Dokumentation Alaskan Bush People Auf eigenen Beinen USA 2015 Stereo 16:9 Billy Brown, das Familienoberhaupt des "Wolfsrudels" , braucht wegen gesundheitlicher Probleme dringend eine Auszeit. Deshalb ist Matt von seinen Brüdern zum neuen Kapitän der "Integrity" gewählt worden. Bam, Gabe und Bear werden ihm an Bord des Schiffes als Besatzungsmitglieder zur Seite stehen. Das Quartett transportiert in dieser Folge eine Frachtladung nach Gustavus. Die meisten Einwohner des 450-Seelen-Dorfes leben von der Jagd. Doch wegen seiner abgeschiedenen Lage, lockt der idyllische Ort auch Künstler und Schriftsteller an. Originaltitel: Alaskan Bush People Altersempfehlung: ab 12