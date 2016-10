Junior 08:50 bis 09:15 Trickserie Heidi Das alte Gutshaus J, D 2013 Stereo 16:9 Merken Heidi findet in der Hütte ein Foto von sich und ihren Eltern. Großvater erklärt ihr, dass es in dem verlassenen Haus in Dörfli aufgenommen worden ist, wo sie früher alle zusammen gewohnt haben. Als die Sonne wieder strahlt, kann Heidi nach langer Zeit Peter von der Schule abholen. Sie beobachtet, wie Karl und Theresa vom Lehrer zu Schreibübungen verdonnert werden. Wie immer versuchen die beiden, Peter für ihre eigenen Fehler verantwortlich zu machen und wollen sich an ihm rächen. Er flüchtet mit Heidi in das alte Haus, in dem einmal ihre Familie gelebt hat und wo es nun angeblich spuken soll. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Heidi Regie: Jeröme Mouscadet Drehbuch: Christel Gonnard, Thierry Gaudin Musik: David Vadant, Romain Allender, Patrick Sigwalt