MGM 21:45 bis 23:35 Abenteuerfilm Der Adler der neunten Legion GB, USA 2011 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Britannien im 2. Jahrhundert n. Chr.: Vor 20 Jahren verschwand die neunte römische Legion spurlos im Gebiet der feindlichen Kelten. Seitdem kennt Marcus Aquila (Channing Tatum), der Sohn des damaligen Kommandanten, nur ein Ziel: seinen Vater rehabilitieren und den goldenen Adler der Legion zurück nach Rom bringen. Gemeinsam mit seinem Sklaven Esca (Jamie Bell) bricht er zu einer gefährlichen Mission in die fremde, mörderische Welt der Barbaren auf. - Packendes Sandalen-Spektakel nach dem Bestseller von Rosemary Sutcliff. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Channing Tatum (Marcus Flavius Aquila) Jamie Bell (Esca) Donald Sutherland (Aquilas Onkel) Mark Strong (Guern) Tahar Rahim (Liathan, Prinz des Robbenclans) Ned Dennehy (Häuptling des Robbenclans) Denis O'Hare (Lutorius) Originaltitel: The Eagle Regie: Kevin Macdonald Drehbuch: Jeremy Brock Kamera: Anthony Dod Mantle Musik: Atli Örvarsson Altersempfehlung: ab 12