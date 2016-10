Sky Emotion 22:00 bis 00:00 Drama The Best of Me - Mein Weg zu dir USA 2014 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Zu Schulzeiten waren Dawson (Luke Bracey/James Marsden) und Amanda (Liana Liberato/Michelle Monaghan) ein Liebespaar, doch ihre Beziehung zerbrach an unglücklichen Umständen. 20 Jahre später laufen sie sich in ihrer Heimatstadt erneut über den Weg. Ihre Gefühle füreinander flammen heftig wieder auf, doch die Chancen für die Liebe stehen erneut schlecht, denn Amanda ist mittlerweile verheiratet und Mutter. - Bittersüßer Liebesfilm nach einem Bestseller von Nicholas Sparks, inszeniert vom "Gambit"-Regisseur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michelle Monaghan (Amanda) James Marsden (Dawson) Luke Bracey (Dawson (jung)) Liana Liberato (Amanda (jung)) Gerald McRaney (Tuck) Caroline Goodall (Evelyn) Clarke Peters (Morgan Dupree) Originaltitel: The Best of Me Regie: Michael Hoffman Drehbuch: J. Miles Goodloe, Will Fetters Kamera: Oliver Stapleton Musik: Aaron Zigman Altersempfehlung: ab 12

