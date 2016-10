Niederlande 2 22:55 bis 00:00 Sonstiges Thicker Than Water S 2013 HDTV Merken Het is midzomer en het pension bereidt zich voor op een belangrijke bruiloft. Oskar raakt hierdoor onverwacht in de problemen. Jonna krijgt verrassend nieuws waardoor de zaken nog gecompliceerder worden. Lasse en Liv hebben een conflict over hun verleden, maar de waarheid zet alles in een ander daglicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tjockare än vatten Regie: Anders Engström Drehbuch: Henrik Jansson-Schweizer, Niklas Rockström, Morgan Jensen Kamera: Nille Leander Musik: Fläskkvartetten