Spiegel Geschichte 00:00 bis 01:35 Dokumentation Militärmacht Japan - Armee ohne Auftrag F 2009 Stereo 16:9 Merken Am 15. August 1945 hört das japanische Volk erstmals die Stimme des Kaisers: Hirohito verkündet im Radio die Kapitulation Japans. Die japanische Verfassung von 1946 verbietet kriegerische Auseinandersetzungen sowie den Unterhalt von Land-, See- und Luftstreitkräften. Die Dokumentation zeigt, wie sich das Land nach dem Krieg zu einer wirtschaftlichen Macht entwickelt und zugleich die so genannten Selbstverteidigungskräfte aufbaut. Die immerhin fünftgrößte Streitmacht der Welt hat zwar noch nie an Kampfhandlungen teilgenommen - ihre bloße Existenz ist trotzdem umstritten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Militärmacht Japan - Armee ohne Auftrag