Spiegel Geschichte 18:30 bis 20:15 Dokumentation Scorpions - Forever and a Day D 2014 Stereo 16:9 Merken 100 Millionen verkaufte Platten. Charterfolge in der ganzen Welt. Ausverkaufte Konzerte in über 80 Ländern. Die Scorpions haben alles erreicht, was eine Rockband erreichen kann. Doch nach fast 50 Jahren sollte Schluss sein. 2010 begann die große Farewell Tour, die die Band rund um den Globus und noch einmal an die Orte ihrer größten Erfolge führte. Die Filmemacherin Katja von Garnier begleitete sie dabei und erzählt in ihrem Dokumentarfilm nicht nur die Geschichte einer Band - es ist die Geschichte einer ganzen Generation. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Klaus Meine (Himself) Rudolf Schenker (Himself) Matthias Jabs (Himself) James Kottak (Himself) Pawel Maciwoda (Himself) Peter Amend (Himself) Francis Buchholz (Himself) Originaltitel: Forever and a Day Regie: Katja von Garnier Drehbuch: Katja von Garnier Kamera: Torsten Breuer, Bella Halben, Anton Klima