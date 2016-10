Spiegel Geschichte 06:45 bis 07:10 Dokumentation Lichtbilder - Stars der Fotografie Elliott Erwitt - Die Küchendebatte I 2014 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 7: In der Fotografie geht es um den entscheidenden Augenblick. Der wehende Rock Marilyn Monroes über dem Lüftungsschacht oder die weinende Jackie Kennedy - viele Aufnahmen des berühmten Magnum-Fotografen Elliott Erwitt sind Ikonen ihrer Zeit. So auch Erwitts Foto von Nikita Chruschtschow und US-Vizepräsident Nixon am 24. Juli 1959, als zwischen den Staatschefs der zwei Supermächte in der Moskauer Ausstellung einer amerikanischen Musterküche ein heftiges Wortgefecht entbrannte. Das Foto wurde zum Symbol für den Kalten Krieg. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Contact: Magnum Photos