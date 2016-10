Sky Atlantic HD 22:05 bis 23:00 Mysteryserie The Strain The Battle Of Central Park USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Justine Feraldo (Samantha Mathis) plant mit der Polizei und Vasiliy Fet (Kevin Durand) eine große Säuberungsaktion im Central Park. Ephs Sohn Zack (Max Charles) ist immmer noch gefangen. Er bekommt von seiner Mutter (Nathalie Brown) und Eichhorst (Richard Sammel) ein furchterregendes Geschenk. - Drastisch-düsterer Serienschocker um ein Horror-Vampirvirus, von "Hellboy"-Macher Guillermo del Toro. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Corey Stoll (Ephraim Goodweather) David Bradley (Abraham Setrakian) Kevin Durand (Vasiliy Fet) Richard Sammel (Thomas Eichorst) Jack Kesy (The Master) Miguel Gomez (Augustin "Gus" Elizalde) Ruta Gedmintas (Dutch Velders) Originaltitel: The Strain Regie: Deran Sarafian Drehbuch: David Weddle, Guillermo del Toro, Bradley Thompson, Chuck Hogan Altersempfehlung: ab 16

