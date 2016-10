Sky Atlantic HD 19:00 bis 20:00 Serien House of Cards Im freien Fall USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Der Kongressabgeordnete Francis Underwood (Kevin Spacey) muss dem Präsidenten erklären, warum der Gesetzesentwurf abgelehnt wurde. Bald stellt er fest, dass seine Frau Claire (Robin Wright) an seiner Niederlage nicht ganz unschuldig war. Zoe (Kate Mara) findet bei einem alten Kollegen Zuflucht. - Kevin Spacey brilliert in einer hoch spannenden Politserie von Starregisseur David Fincher. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin Spacey (Francis J. ?Frank? Underwood) Robin Wright (Claire Underwood) Michael Kelly (Doug Stamper) Kristen Connolly (Christina Gallagher) Kate Mara (Zoe Barnes) Corey Stoll (Russo) Sakeena Jaffrey (Linda Vasquez) Originaltitel: House of Cards Regie: Carl Franklin Drehbuch: Sarah Treem Kamera: Eigil Bryld Musik: Jeff Beal Altersempfehlung: ab 12