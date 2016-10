Sky Atlantic HD 06:55 bis 07:55 Serien Carnivale Die Taufe des Teufels USA 2005 Stereo 16:9 HDTV Merken Ben (Nick Stahl) und Jonesy (Tim DeKay) mischen sich unter die Heimatlosen, die Bruder Justins (Clancy Brown) Siedlung New Canaan bevölkern. Ben ist gekommen, um Justin zu töten und das Böse aus der Welt zu schaffen, das er verkörpert. Doch in dem schwer bewachten Lager scheint ein Angriff auf den Sektenführer fast aussichtslos zu sein. Unterdessen bricht auch der Zirkus nach New Canaan auf. - Faszinierende, mehrfach preisgekrönte Mysteryserie um einen mystischen Kampf zwischen Gut und Böse im Amerika der 30er-Jahre. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nick Stahl (Ben Hawkins) Clancy Brown (Justin Crowe) Michael J. Anderson (Samson) Clea DuVall (Sofie) Debra Christofferson (Lila) Adrienne Barbeau (Ruthie) Tim DeKay (Clayton Jones) Originaltitel: Carnivale Regie: Dan Lerner Drehbuch: Daniel Knauf, Dawn Prestwich, Nicole Yorkin, John McLaughlin Musik: Jeff Beal