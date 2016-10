Classica 02:00 bis 03:15 Musik Bruckner, Sinfonie Nr. 7 E-Dur D 2010 Stereo 16:9 Merken Die Staatskapelle Berlin unter der Leitung von Daniel Barenboim spielt die Sinfonie Nr. 7 E-Dur von Anton Bruckner (1824-1896). Diese Aufnahme entstand in der Philharmonie Berlin. Im Juni 2010 veranstaltete die Staatskapelle Berlin unter der Leitung ihres Chefdirigenten Daniel Barenboim einen Bruckner-Marathon: In sechs Konzerten wurden die reifen Sinfonien Anton Bruckners aufgeführt. "Gipfelstürmen, täglich", beschrieb der Tagesspiegel den Kraftakt dieses gewaltigen Zyklus. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Bruckner, Sinfonie Nr. 7 E-Dur

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 368 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 168 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 98 Min. The Dark Knight

Actionfilm

ProSieben 01:35 bis 04:05

Seit 93 Min.