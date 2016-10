Classica 00:20 bis 02:00 Musik Steve Reich - Kronos Quartet: WTC 9/11 Auszüge aus "The Cave": Machpelah Commentary 2; Ephraim Isaac Chanting; Interior Drone - WTC 9/11 (Uraufführung) - Different Trains D 2011 Stereo 16:9 Merken Steve Reich (*1936): Triple Quartet - Auszüge aus "The Cave": Machpelah Commentary 2; Ephraim Isaac Chanting; Interior Drone - WTC 9/11 (Uraufführung) - Different Trains. Kronos Quartet. Konzertaufzeichnung aus der Duke University in Durham, North Carolina (USA). 2011 - zehn Jahre nach dem Anschlag auf World Trade Center in New York City - widmete der amerikanische Komponist Steve Reich diesem Ereignis eine neue Komposition. Sie wurde vom renommierten Kronos Quartet uraufgeführt, dem führenden Ensemble für zeitgenössische Musik. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Kronos Quartet Originaltitel: Steve Reich - Kronos Quartet: WTC 9/11